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Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde hareket halindeki bir yolcu treninde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Pakistan'ın Peşaver şehrine gitmek üzere Belucistan eyaletinin Ketta şehrinden kalkan bir yolcu treninde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis Mian Mahboob yaptığı açıklamada, patlamanın trenin Pencap eyaletinin Chichawatni bölgesinden geçtiği sırada yaşandığını ve patlamaya neyin yol açtığının ise henüz bilinmediğini ifade etti. Pakistan Demiryolları Sözcüsü Babar Ali Raza da yolcu treninde patlama olduğunu doğrularken, uzmanların detayları netleştirmeye çalıştığını söyledi.
Olay yerindeki polis ve bomba imha ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.


 
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