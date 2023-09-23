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Mahkemede kucak dansı yapılan yargıç olay oldu

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Kolombiya'da Adalet Divanı'nda çekilen görüntüler, olay oldu. Mahkeme salonunda bir kadın yargıca kucak dansı yapan dansçıların görüntüsü, sert eleştirilerle karşılandı

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Mahkemede kucak dansı yapılan yargıç olay oldu
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Kolombiya’nun Cucuta kentindeki Adalet Divanı’nda çekilen sıra dışı görüntü sosyal medyada olay oldu. Kaslı bir adam Vivian Polanía isimli kadın yargıca kucak dansı yaparken ve waffle yedirirken görüntülendi.
Ancak video internette tartışmalara neden oldu; avukatlar ve diğer kamu görevlileri, mahkemelerin bu şekilde kullanılamayacağı konusunda uyarırken, müstehcen görüntüler nedeniyle eleştirdi.
Dövmeleriyle de dikkat çeken yargıç ise yaşananların mesai saatleri dışında gerçekleştiğinde ısrar ederek eylemlerinin masum olduğunu savunuyor.
Etkinliğin masraflarını kendisi karşılayan Polanía, yerel medyaya şunları söyledi: “Sevgi ve Dostluk Günü partisine davet edildik, adı ‘renkli parti’ idi. Her mahkemenin neşeli bir giriş yapması gerekiyordu, bunun müstehcen bir video olduğunu düşünmüyorum, sadece neşeliydik.”
Ancak, Norte de Santander Adli Bölgesel Konseyi yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi: “Cúcuta Adli İdaresi Bölüm Müdürlüğü ile ortak çalışma içerisinde, kamusal alanların etkili kullanımına ilişkin yetkililer ve çalışanlar tarafından uyulması gereken yönergeler oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.”
Avukat Cristian Lean da Yargıç Polanía’yı eleştirerek, “Hakimler kamunun denetimine tabidir ve bunu gören insanlar, adaletin onurunun olumsuz etkilendiği yorumunu yapıyor. Adalet Divanı ve ortak alanlar gülünç bir yere dönüştürülemez. Videoda görülen de budur” dedi.
BU, İLK DEĞİL: YARI ÇIPLAK GÖRÜNMEK, SİGARA İÇMEK…
Polanía eleştirilerle karşılaşırken, Ulusal Yargı Disiplin Komisyonu Polanía’nın son videosunda yer alan yetkililer ve çalışanlar hakkında da soruşturma emrinin verildiğini söyledi.
Yargıç Polanía ilk defa sıra dışı hareketleriyle eleştirilmiyor. Geçen yıl, video bağlantısıyla yapılan bir duruşmada yarı çıplak görünmesi ve sigara içmesi nedeniyle üç ay uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Ve 2020’de de iç çamaşırlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra soruşturma altına alınmıştı.
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