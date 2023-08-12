Londra’da 10 yıllık muz ilk kez meyve verdi

Bu yıl yağışlı geçen yaz mevsimi sayesinde İngiltere’de muz yetişti. Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS), ilkbahar ve yaz boyunca yağan yağmur ve Haziran ayının sıcak geçmesinin, genellikle tropikal bölgelerde yetişen muzların İngiltere’de yetişmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Hobi bahçıvanı Ray Ripon, 10 yıllık muz bitkisinin ilk kez meyve vermesinin ardından şaşırdı ve “Bu Hackney’de görebileceğiniz ya da görmeniz gereken bir şey değil. Hâlâ şoktayım,” dedi. Ayrıca sert kış ve kötü geçen Temmuz ayının şaşkınlığını artırdığını ekledi. Ripon, 2013 yılında Columbia Çiçek Pazarı’ndan küçük bir bitki aldığını, ancak ilk beş-altı yıl boyunca bitkinin perişan göründüğünü ve her kış çürüdüğünü belirtti.

Telegraph’ın haberine göre; 63 yaşındaki Julia Brown ise, merhum kocası tarafından dikilen bir ağaçta muz yetiştiğini keşfetti. Ağaç, dikildiğinden bu yana geçen beş yıl içinde hiç meyve vermemişti. Torunlarının küçükken ağaca muz asarak büyümüş gibi yaptığını anlattı.

Jaine Dowding de 15 yıl önce diktiği ağaç üzerinde meyve buldu, ancak daha önce çiçeklerin hiç muza dönüşmediğini söyledi.

SERT KIŞA RAĞMEN MEYVE VERDİ

Surrey’deki RHS Wisley Bahçesi de geçen kış yaşanan sert dona rağmen bu yıl meyve yetiştirmeyi başardı. Barter, “Geçen kış çok sert geçti, çünkü don üst kısımları kesip öldürmeyi başarmıştı ama muhteşem bir şekilde yeniden büyüdüler,” diye ekledi.

Meyveler genellikle sadece ortalama sıcaklığı 27C olan ve bol yağmur alan tropikal bölgelerde yetişebilirken, muzların Britanya kıyılarında yetiştiği ilk kez görülmüyor. Oxfordshire’da bir bahçıvan, 1990’larda Divinity Road’daki bahçesine ilk kez diktiği egzotik meyveyi, 2021’de yıllarca süren denemelerin ardından nihayet ön bahçesinde yetiştirmeyi başardı.

Ve 2018’deki sıcak hava dalgası sırasında 82 yaşındaki Millie Smith, ağacı ilk dikmesinden yedi yıl sonra, Londra’nın kuzeyindeki Edmonton’daki bahçesinde kendi muzlarını yetiştirmeyi başardı.

Barter, iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak yazlar beklesek de, sert kışların muzun Britanya kıyılarında mevsimlik bir gıda maddesi haline gelmesinin pek olası olmadığını da sözlerine ekledi.

