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Kuzey Kore’den deri mont yasağı

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Kuzey Kore'de, ülkenin lideri Kim Jong Un'un kıyafet tercihlerine saygısızlık olması gerekçesiyle, vatandaşların, özellikle deri trençkot olmak üzere deri mont çeşitlerini giymelerinin yasaklandığı bildirildi.

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Kuzey Kore’den deri mont yasağı
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Dış dünyaya kapalı yapısıyla dikkat çeken Kuzey Kore’de, günlük yaşamdaki giyime yönelik yeni bir yasağın yürürlüğe girdiği belirtildi.

ABD tarafından finanse edilen, haber sitesi Radio Free Asia (RFA), Kuzey Kore kaynaklarına atıfta bulunarak, ülke lideri Kim Jong Un’un kıyafet tercihlerini taklit gerekçesiyle vatandaşların deri mont giymelerinin yasaklandığını belirtti.

Özellikle Kim’in sık sık deri trençkot giymesi nedeniyle, söz konusu kıyafetin giyiminin vatandaşlar tarafından giyilmesinin yasaklandığı aktarılan haberde, Kuzey Kore’deki deri mont fiyatlarının da altı çizildi.

Haberde, ülkede çok lüks bir giyim ürünü olarak görülen deri ceketlerin fiyatlarının suni deride 80 bin won, gerçek deride ise 170 bin civarında seyrettiği, ülkede ortalama maaşın ise yaklaşık 4 bin won olduğu aktarıldı.

Bir kaynağa atıfta bulunan haberde, "Bu yılın Ocak ayındaki 8. Parti Kongresi'ndeki askeri geçit töreni sırasında, En Yüksek Onur [Kim Jong Un] ve tüm üst düzey yetkililerin de deri ceket giydiği görüldü" dedi.

Kaynağa göre, diğer deri giyen yetkililer arasında Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ve diğer birkaç üst yönetimdeki kadın vardı.

Kaynak, Eylül ayında deri mont ve paltoların "güç sembolü" olarak kabul edilmesinden dolayı, özel giyim tüccarlarının ticaret şirketi yetkililerinden sentetik deri ithal etmelerini istediğini söyledi.

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