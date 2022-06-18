"Karanlığın Kraliçesi" ' Guinness rekorlar kitabına girdi

"Karanlığın Kraliçesi" lakaplı siyahi manken Nyakim GATEWAYH Guinness rekorlar kitabında.

Ten rengiyle görenleri büyüleyen "Karanlığın Kraliçesi" lakaplı siyahi manken Nyakim GATEWAYH, Guinness rekorlar kitabına göre Dünya'nın En Siyah İnsanı" olarak seçildi.