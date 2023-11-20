İzlanda'da yanardağ alarmı

Live Science’a konuşan Manchester Üniversitesi'nde yer bilimleri alanında kıdemli bir öğretim görevlisi olan Margaret Hartley, “Bir patlamanın gerçekleşeceğini düşünüyorum ama asıl soru bunun ne zaman yaşanabileceği" dedi ve ekledi:

"Bu süreç bir kutu gazozu çalkalamaya benziyor; kutunun tepesinde bir çatlak açılır açılmaz, içecek köpükler saçarak dışarı çıkar."