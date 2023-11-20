İzlanda'da yanardağ alarmı

İzlanda'nın güneybatısında konumlanan, Reykjanes yarımadasında yüzlerce deprem kaydedildi.
33 aktif volkana sahip İzlanda küçük ölçekli sarsıntılara alışık olsa da haftalardır Reykjanes Yarımadası’nda devam eden depremlerin Fagradalsfjall Yanardağı’nın patlama riskini artırması sonrası ülkede acil durum ilan edildi. Fagradalsfjall Yanardağı’nın yakınında bulunan 4 bin nüfuslu Grindavik kasabası önlem amacıyla itibarıyla tahliye edildi.
Live Science’a konuşan Manchester Üniversitesi'nde yer bilimleri alanında kıdemli bir öğretim görevlisi olan Margaret Hartley, “Bir patlamanın gerçekleşeceğini düşünüyorum ama asıl soru bunun ne zaman yaşanabileceği" dedi ve ekledi:
"Bu süreç bir kutu gazozu çalkalamaya benziyor; kutunun tepesinde bir çatlak açılır açılmaz, içecek köpükler saçarak dışarı çıkar."
3 yılda 4 patlama
Reykjanes Yarımadası’nda Fagradalsfjall Yanardağı yakınında son 3 yılda, 4 patlama yaşandı. Bunların en sonuncusu Temmuz 2023’te gerçekleşti. Ancak daha önceki patlamaların tümü altyapıdan veya yerleşim yerlerinden uzakta meydana gelmişti. 2021’deki ilk patlamadan önce yarımada 800 yıldır hareketsiz durumdaydı. Fagradalsfjall Yanardağı, 2021’deki patlamayla 800 yıl aradan sonra volkanik faaliyetlerine yeniden başladı.
İzlanda’nın güneyindeki Eyjafjallajokull’da 2010 yılında meydana gelen volkanik patlamaysa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hava yolculuğunda yaşanan en kötü aksamaya yol açmıştı.