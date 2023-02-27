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İtalya’daki göçmen faciası

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İtalya’da içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

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İtalya’daki göçmen faciası

Akdeniz’de düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin İtalya’da dün kayalara çarparak batmasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 61’e yükseldi.

Yerel yönetim yetkilisi Manuela Curra, Reuters’a yaptığı açıklamada denizde yeni bir cansız beden bulunduğunu söyledi. Curra, daha önce yaptığı açıklamada 81 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, biri yoğun bakımda olmak üzere 20 kişinin de hastanede tedaviye alındığını söylemişti.

Bölgeyi ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise 20 ila 30 kişinin hâlâ kayıp olabileceğini belirtti. Gemide 150 ila 200 arasında mülteci olduğu düşünülüyor.

Yaklaşık dört gün önce İzmir’den Avrupa’ya doğru yola çıkan ve Calabria kentinin sahil bölgesi Steccato di Cutro yakınlarında batan tekne Afganistan, İran ve başka ülkelerden göçmenleri taşıyordu.

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