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İsrail’in Gazze saldırılarında 8 gazeteci hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail’in Gazze saldırılarında 8 gazeteci hayatını kaybetti
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Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedildi.
Ölen gazetecilerin isimlerinin Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime olduğu aktarılan açıklamada, Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'den de haber alınamadığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 3 gazetecinin evlerinin tamamen yıkıldığına, kentteki 40 basın yayın kuruluşunun da hava saldırılarının hedefi olduğuna işaret edildi.
 
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