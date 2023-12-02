İsrail katliama yeniden başladı

İsrai̇l ve Hamas tarafından ateşkesin devamı için resmi bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" dün saat 08.00 itibariyle sona erdi.
İsrail ordusu dün sabah “insani aranın” sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.
Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı insani aranın bitmesinin ardından İsrail'in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında dün hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 109'a yükseldiğini duyurdu ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.
İsrail ordusu, insani aranın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi. İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.
Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi çağrısında bulundu.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.
Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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