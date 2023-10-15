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İsrail'in Gazze saldırılarında ölen sayısı 2 bin 300'ü geçti

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirirken, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı

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İsrail'in Gazze saldırılarında ölen sayısı 2 bin 300'ü geçti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de yaşamını yitirenlerin yanı sıra Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

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