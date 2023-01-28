İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasadışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi.

Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

- Bakan Ben-Gvir olay yerinde

Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti.