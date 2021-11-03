İngiltere’de ‘kış zor geçebilir’ uyarısı yapıldı

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, İngiltere’deki Kovid-19 vaka oranlarının sonbaharın erken döneminde bu kadar hızlı ilerlemesinin “endişe verici” olduğunu belirterek, kış ayları ve Noel döneminde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülkedeki “çok yüksek” yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka oranlarının, “Kış aylarının zor geçebileceği” anlamına geldiğini söyledi.

Profesör Van-Tam, BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere’deki Kovid-19 vaka oranlarının sonbaharın erken döneminde bu kadar hızlı ilerlemesinin “endişe verici” olduğunu belirtti.

Çok fazla insanın salgının artık bittiğine inandığını söyleyen Van-Tam, “Kişisel olarak kışın zor ayların geleceğini hissediyorum ve (salgın) bitmedi.” ifadesini kullandı.

Van-Tam, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının, istikrarlı seviyede görünse de hala “çok yüksek” olduğunu hatta Avrupa’nın çoğundan daha yüksek olduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle ölümlerin arttığına ve enfeksiyonların daha büyük yaş gruplarına nüfuz etmeye başladığına dair işaretlerin olduğuna dikkati çeken Van-Tam, mevcut Kovid-19 seviyelerinin, “artık dikkatli olunması gerektiği” anlamına geldiğini ve uzmanların, ilerleyen günlerde verileri analiz etmeye devam edeceğini ifade etti.

“KIŞ AYLARI VE NOEL’DE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Kovid-19 aşılama programlarının başarısı ve özellikle gelecek birkaç ay içinde insanların ne kadar dikkatli olduğunun, sürecin gidişatını belirleyeceği uyarısında bulunan Van-Tam, kış ayları ve Noel döneminde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Van-Tam, insanların güçlendirici Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

İngiltere’de dün Kovid-19 nedeniyle 33 bin 865 yeni vaka tespit edilmiş, 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 21 Ekim’de 52 bin 9 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle “17 Temmuz’dan bu yana en yüksek vaka sayısı”na ulaşılmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid da salgının hala tehdit olmaya devam ettiğini, kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.