banner913
banner932
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
99 0
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
14 0
 
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
16 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
102 0
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
15 0
banner964

İngiltere'da pazar günü 'yılın en sıcak' günüydü

banner476

banner974
İngiltere'da pazar günü 'yılın en sıcak' günüydü
banner971

İngiltere’de pazar günü, 32,7 santigrat dereceyle “yılın en sıcak günü” olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Kurumu, rekor sıcaklığın Heathrow’da kaydedildiğini açıkladı. Ülkede perşembe günü Wisley’de rekor 32,6 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

REKOR KAYITLARA GEÇTİ

Meteoroloji Kurumu, rekor sıcaklığın Heathrow’da kaydedildiğini açıkladı. Ülkede perşembe günü Wisley’de rekor 32,6 santigrat derece olarak ölçülmüştü. Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, sıcak hava nedeniyle, 65 yaşın üzerindekilerin risk altında olduğu uyarısı yaptı. İngiltere’nin gelecek hafta daha düşük hava sıcaklıklarını görmesi bekleniyor.

HALK SAHİLLERE KOŞTU

İngiltere’nin Brighton kentinde hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar ve turistler kentte yer alan Brighton sahil şeridinde güneşli havanın tadını çıkarttı.  Mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşulları devam ederken, Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı kehribar rengi sıcak hava uyarısı yayınladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.