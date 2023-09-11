İngiltere'da pazar günü 'yılın en sıcak' günüydü

İngiltere’de pazar günü, 32,7 santigrat dereceyle “yılın en sıcak günü” olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Kurumu, rekor sıcaklığın Heathrow’da kaydedildiğini açıkladı. Ülkede perşembe günü Wisley’de rekor 32,6 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

REKOR KAYITLARA GEÇTİ

Meteoroloji Kurumu, rekor sıcaklığın Heathrow’da kaydedildiğini açıkladı. Ülkede perşembe günü Wisley’de rekor 32,6 santigrat derece olarak ölçülmüştü. Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, sıcak hava nedeniyle, 65 yaşın üzerindekilerin risk altında olduğu uyarısı yaptı. İngiltere’nin gelecek hafta daha düşük hava sıcaklıklarını görmesi bekleniyor.

HALK SAHİLLERE KOŞTU

İngiltere’nin Brighton kentinde hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar ve turistler kentte yer alan Brighton sahil şeridinde güneşli havanın tadını çıkarttı. Mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşulları devam ederken, Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı kehribar rengi sıcak hava uyarısı yayınladı.