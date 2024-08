İki ortağın trajik sonu

Ünlü iş insanlarının da içinde bulunduğu ve son derece gösterişli olan lüks yatın, Sicilya açıklarında batması dünya basınında geniş yer aldı. Britanya'nın Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. Facia önlenebilir miydi? Kaptan suçlu mu? Lynch'in ölümünden birkaç saat sonra ortağının da ölmesi bir tesadüf mü?

Sicilya açıklarında gerçekleşen yat kazası teknoloji ve iş dünyasını şoke etti. Kazada hayatını kaybedenler arasında İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch, kızı Hannah Lynch, Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy ve Clifford Chance avukatı Chris Morvillo, eşi Neda ve yatın şefi Recaldo Thomas da bulunuyor.

Kazanın bu kadar dikkat çekmesinin nedeni ise yatın dünyanın en gösterişli yatlarından biri olması ve tabii ki kısa süre önce özgürlüğüne kavuşan Lynch'in yatta bulunması.

Telegraph'ın haberine göre bu trajedi, Bayesian'ın sahibi olan merhum Mike Lynch'in yatı mart ayında 39 milyon dolara satışa çıkardığının ortaya çıkmasının ardından yaşandı. Lynch, daha sonra fikrini değiştirdi ve yaz aylarında yelken açmak için piyasadan çekti ve sonbaharda yeniden satışa çıkarmayı planladı.

Yattaki yolcular ise Lynch'in ABD'de bir mali dolandırıcılık davasından beraat etmesini kutluyordu.

Lynch, teknoloji şirketleri Autonomy, Darktrace'i ve girişim sermayesi şirketi Invoke Capital'i kurdu. Autonomy'nin Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara satılmasının ardından Lynch, son on yılı aşkın süredir satışları şişirme ve HP'yi yanıltma iddialarıyla ilgili hukuki mücadele veriyordu. Sonunda San Francisco jürisi, haziran ayında Lynch'i 15 dolandırıcılık suçlamasından beraat ettirdi.

Yat gezisi de Lynch'in yakın zamanda kazandığı zaferi kutlamak içindi; bu yüzden ailesi, arkadaşları ve iş ortakları da ona katıldı.

"Bayesian" adlı İngiliz bayraklı yat, Sicilya'nın kuzey kıyısındaki Porticello limanından yaklaşık yarım mil uzakta demirliydi. Sicilya Sivil Koruma Başkanı Salvatore Cocina'nın belirttiğine göre; gemi, fırtınada direği ikiye bölündükten sonra battı.

183 metrelik alabora olan yatta Lynch, yolcular ve mürettebat da dahil olmak üzere gemideki 22 kişi bulunuyordu ve 15 kişi kurtarılırken bir ceset de kazanın hemen ardından bulundu.

Yatın batışına tanık olan ve balıkçılık yapan Pietro Asciutto, Washington Post'a şunları söyledi: "Kasırga vurduğunda evdeydim. Hemen tüm pencereleri kapattım. Sonra tekneyi gördüm; sadece bir direği vardı ve çok büyüktü. Aniden battığını gördüm... Tekne hâlâ yüzüyordu ve sonra aniden kayboldu."

Ayrıca Bayesian'a yakın olan ve lüks yata çarpmamak için gemisini sabit tuttuğunu söyleyen bir başka teknenin kaptanı Karsten Bower da yaşanan trajik olayla ilgili şunları anlattı: "Şiddetli kasırgayla mücadele ederken gemiyi açılı bir pozisyonda tutmak için motoru çalıştırmak zorunda kaldık. Fırtına bittikten sonra, arkamızdaki geminin gittiğini fark ettik."

Bower ve mürettebatı dört yaralı kişiyi kurtarırken; Bower, sahil güvenliği aradığını ve daha sonra diğer kişilerin kurtarıldığını söylüyor.

Kurtarılanlardan biri çocuktu ve Palermo'daki çocuk hastanesine hava yoluyla kaldırıldı. Yetkililer toplamda sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre de küçük kızın annesi Charlotte, 1 yaşındaki kızı Sofia'yı tutmak için mücadele veriyor. Charlotte, o korku dolu anları şu sözlerle anlatıyor:

“İki saniye içinde bebeğimi denizde kaybettim, sonra onu görünce tekrar sarıldım. Deniz fırtınalıyken onu sıkıca tuttum. Herkes çığlık atıyordu."

Palermo'daki yerel çocuk hastanesindeki Doktor Domenico Cipolla, anne ve kızın daha sonra baba James'le yeniden bir araya geldiğini söylerken kurtarılanların korkmuş ve panik halinde olduklarını söylüyor: "Hayatta kalanlar çok yorgun ve sürekli kayıp insanları soruyorlar. Sürekli konuşuyorlar ve ağlıyorlar çünkü arkadaşlarını canlı bulma konusunda çok az umut olduğunu fark ettiler."

HATA ÜSTÜNE HATA

Kasırga etkili olsa da yetkililer yatın batmasında pek çok hata olduğuna dikkat çekiyor.

The Italian Sea Group lideri Giovanni Costantino, gemidekilerin yaklaşan fırtınayı nasıl fark edemediklerini sorguladı: "Olan her şey bir dizi önemli hatayı ortaya koyuyor. Yolcular kamaralarda olmamalıydı ve gemi demirli olmamalıydı. Mürettebat gelen rahatsızlıktan neden haberdar değildi?"

Costantino ayrıca hava durumu çizelgelerinin doğal afeti önceden haber verdiğini ve yolcuların nasıl hazırlıksız yakalandıklarını anlamanın zor olduğunu belirtti: “Yolcular fırtınanın beklenmedik bir şekilde geldiğini bildirdiler, ancak bu doğru değil. Her şey tahmin edilebilirdi. Hava durumu çizelgeleri önümde. Hiçbir şey aniden olmadı.”

Kaza sırasında yata ilk yardım eden yakındaki bir yelkenlinin kaptanı olan 69 yaşındaki Karsten Borner, "Bu büyüklükte bir geminin bu kadar çabuk battığını hiç görmemiştim. Birkaç dakika içinde geriye hiçbir şey kalmamıştı" dedi.

Kurtarma ekipleri, teknenin bir hortuma çarptıktan sonra hızla battığı varsayımı üzerinde duruyor.

Bayes'e yardım etmeye çalışan ilk kişilerden biri olan Porticellolu 36 yaşındaki balıkçı Fabio Cefalù, 03.30'da limana vardığında şimşek çakmalarını gördüğünü söyledi: "Saat 3.55'te minik bir kasırga geldi. Yat sabah 4.10'dan kısa bir süre sonra battı."

Yine bölge sakinlerinden biri olan Francesco Lo Coco şunları söyledi: “Limanda iki teknem bağlı olduğu için balkona çıktım, yaklaşan fırtınadan endişe ediyordum. Birden yelkenlinin sallandığını gördüm. Fotoğrafı çekmek için telefonumu aldım. Yelkenli batarken acil durum fişeği fırlatıldı.”

Soruşturmacılar, mürettebatın büyük kısmının hayatta kalırken altı misafirin ve aşçının neden öldüğünü belirlemeye çalışıyor.

Palermo Üniversitesi'nden Nicola Romana, La Repubblica'ya şunları söyledi : "Deniz kazalarında, neredeyse her zaman kökeninde bir insan hatası vardır. Bu büyüklükteki bir geminin mürettebatı her şeye hazırlıklı olmalı."

TEKNE LYNCH'İN EŞİNE AİTTİ

Reuters'ın haberine göre, 2008 yılında inşa edilen 56 metrelik yat, İtalyan şirket Perini Navi tarafından üretildi. Associated Press'e göre, tekne haftalık 215 bin dolar karşılığında kiralanabiliyor. Perini Navi web sitesinde yer verdiği bilgiye göre; dünyanın en yüksek alüminyum direğine sahipti. Ayrıca Perini Navi, kaliteli tekneler üretmesiyle tanınıyor.

ARKA ARKAYA KAZALAR... İKİ ORTAĞIN TRAJİK SONU

Trajik yat kazası ünlü iş insanlarının kaybıyla beraber dünya basınında manşetlerden henüz düşmemişken bir tuhaf kaza daha duyuldu. Lynch'in ortağı 52 yaşındaki Stephen Chamberlain, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Chamberlain'in Lynch'in ölümünden sadece saatler sonra koşu yaparken kaza geçirip ölmesi iş dünyasını şoke etti.

BBC'nin haberine göre, 17 Ağustos Cumartesi günü İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinde koşarken bir araba Chamberlain'e çarptı.

Çarpışma cumartesi sabahı Cambridge'in kuzeyindeki A1123 Newmarket Yolu'nda meydana geldi. Chamberlain'in avukatı, koşarken bir arabanın çarptığını, ünlü iş insanının hastaneye kaldırıldığını söyledi. Avukat, aynı günün geç saatlerinde Chamberlain'in yaşam desteğine bağlanmış olmasına rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Cambridgeshire polisi aracılığıyla yayınlanan bir açıklamada Chamberlain'in ailesi şunları söyledi: "Steve çok sevilen bir koca, baba, oğul, kardeş ve arkadaştı. Hayatındaki tek amacı başkalarına mümkün olan her şekilde yardım etmek olan muhteşem bir bireydi. Onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkeste kalıcı bir etki bıraktı. Derinden özlenecek ama sevdiklerinin kalplerinde sonsuza dek yaşayacak."