banner913
banner932
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
12 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
41 0
 
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
18 0
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
23 0
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
48 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
16 0
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
28 0
banner964

Hindistan'da Nipah virüsü alarmı

banner476

Hindistan'da görülen ölümcül ve bulaşıcı virüs nedeniyle okullar, kamu daireleri tatil edilirken toplu taşımaya ara verildi.

banner974
Hindistan'da Nipah virüsü alarmı
banner971

Nipah virüsü, 'ın Kerala eyaletinde görüldü.

İki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 700'den fazla kişiye test yapıldı.

Temaslı sağlık çalışanları da karantinaya alındı. İki yetişkin ve bir çocuğun da hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Önlem amaçlı okullar, kamu daireleri tatil edildi; toplu taşımaya ara verildi.

Yetkililer, halka kalabalığa girilmemesi yönünde uyarı yaptı.

Uzmanlara göre , insandan insana bulaşabiliyor ve ölüm oranıysa yüksek.

Ancak bulaş oranı ise düşük oranda.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.