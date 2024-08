Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını askıya alıyor

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini de etkiledi.

- United ve Delta Havayolları İsrail uçuşlarında değişikliğe gitti

Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizi sebebiyle ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Delta Havayolları, 2 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya almış, İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA) de bu ülkeye dünkü uçuşlarını iptal etmişti.

- İsviçre hava yolu şirketi, Zürih-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.

Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alınırken, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

- Lufthansa, Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşları durdurdu

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" kaydedildi.

- Air India, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durum göz önünde bulundurularak, Tel Aviv uçuşlarımızı 8 Ağustos'a kadar askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

- ITA, Tel Aviv uçuşlarını 6 Ağustos'a kadar askıya aldı

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e ve bu kentten planlanan uçuşların 6 Ağustos'a kadar askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak "Orta Doğu'daki gelişmeler ile yolcu ve mürettebatının güvenliği" gösterildi.

- LOT, Lübnan ve İsrail uçuşlarını 2 günlüğüne durdurdu

Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM de İsrail uçuşlarını 26 Ekim tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.

- Air France da Beyrut uçuşlarını 2 günlüğüne durdurdu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketleri arasında Yunanistan'ın Aegean Havayolları ve Almanya'nın Condor Havayolları da yer aldı.

Aegean ve Condor Havayolları, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Atina'dan Beyrut'a uçuşlarını 1 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Air France da Paris-Charles de Gaulle ile Beyrut havalimanları arasındaki uçuşlarını 2 günlüğüne durdurduğunu duyurmuştu.

- Singapur Havayolları uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacak

Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle uçuşlarda İran hava sahasının kullanılmayacağı ve alternatif rotalara başvurulacağı belirtildi.

"Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edilen açıklamada, "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız." ifadesi kullanıldı.

- Ben Gurion Havalimanı her zamanki gibi faaliyette

İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesi geçici bir arıza nedeniyle çökerken, havalimanı normal faaliyetine devam ediyor.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, arızanın siteye yapılan girişlerin yoğunluğundan kaynaklandığının anlaşıldığı ve sorunun giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Havaalanı her zamanki gibi faaliyette." ifadesi kullanıldı ve havalimanı idaresinin resmi duyurularının takip edilmesi tavsiye edildi.