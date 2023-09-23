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Güney Kore'de kızını bir günde 111 kez arayan anneye ceza verildi

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Güney Kore'de kızına gün içinde 306 kısa mesaj gönderip 111 kez arayan anne, yasak kararına rağmen evine de izinsiz girince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Güney Kore'de kızını bir günde 111 kez arayan anneye ceza verildi
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Güney Kore'de yaşanan bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.
Ülkede 50'li yaşlarındaki bir kadın, Daejeon kentinde yaklaşık bir sene boyunca kızını hem sözlü hem de fiziksel yolla taciz etti.
306 kez mesaj atıp 111 kez aradı
Kızını gün içinde 306 kısa mesaj gönderip, 111 kez arayan annenin attığı mesajlar, başlangıçta İncil okuma tavsiyesi ve evde olup olmadığını sorgulama gibi talepler içerdi.
Ancak kızı yanıt vermedikçe mesajların tonu, kızının cinsel davranışına ilişkin aşağılayıcı yorumları da kapsadı.
Tehdit etmeye başladı
Anne, kızını fiziksel olarak da takip ediyor, evini bir günde sekiz kez ziyaret ediyor ve evin içine bakmakla tehdit ediyordu.
Kızının şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verilen anne, buna rağmen eve altı kez daha izinsiz girdi.
 
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