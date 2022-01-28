banner762
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
46 0
Seçim bitti, kavga bitmedi
Seçim bitti, kavga bitmedi
15 0
 
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
31 0
109 0
Kehanet Mi, Tesadüf Mü?
Kehanet Mi, Tesadüf Mü?
29 0
“Bu avcılık değil katliamdır”
“Bu avcılık değil katliamdır”
85 0
Büyükler ligi start aldı
Büyükler ligi start aldı
10 0
banner661

Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

banner476

Sosyal medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırıcı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir edilen görüntüyü yakalamaya çalışıyor. Uzmanlar ise bu tür işlemlerin kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

banner714
Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

 

 

Sosyal medyada yeni bir akım başladı. Bu tehlikeli akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' deniliyor. 

Çok sayıda kullanıcı kamera karşısına geçip gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 2

Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 3

Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor.


 
Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 4

Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 5

Bazıları ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun gibi örnekler her geçen gün artıyor.  


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 6

Uzmanlara göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 7

Uzmanlar, dudağın vakumla çekilmesinin dudak çevresi dolaşımını bozduğunu ve dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini belirtti.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 8

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan "Dudakların uzun süre vakumlanması durumunda  doku ölümü gerçekleşebilir. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi.

Caşkan, burnun kıkırdak değil kemik tabanlı bir organ olduğu için kaşıkla sıkılarak incelmeyeceğini söyledi.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 9

Estetisyenler alanında uzman olmayan kişilerin verdiği tavsiyelere kesinlikle uyulmaması gerektiğini belirtiyor. 

Estetisyen Şebnem Demir, herkesin kendini uzman zannederek tavsiyeler verdiğini ve insanların da kolayına geldiği için bunları denediklerini belirtti. Evde yapılacak botox'un hayati tehlikeye yol açabileceğini kaydeden Demir, "Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" diye konuştu.


 
Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı - 10
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.