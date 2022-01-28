Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Sosyal medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırıcı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir edilen görüntüyü yakalamaya çalışıyor. Uzmanlar ise bu tür işlemlerin kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada yeni bir akım başladı. Bu tehlikeli akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' deniliyor.

Çok sayıda kullanıcı kamera karşısına geçip gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor.

Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor.

Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar.

Bazıları ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun gibi örnekler her geçen gün artıyor.

Uzmanlara göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.

Uzmanlar, dudağın vakumla çekilmesinin dudak çevresi dolaşımını bozduğunu ve dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan "Dudakların uzun süre vakumlanması durumunda doku ölümü gerçekleşebilir. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi.

Caşkan, burnun kıkırdak değil kemik tabanlı bir organ olduğu için kaşıkla sıkılarak incelmeyeceğini söyledi.

Estetisyenler alanında uzman olmayan kişilerin verdiği tavsiyelere kesinlikle uyulmaması gerektiğini belirtiyor.

Estetisyen Şebnem Demir, herkesin kendini uzman zannederek tavsiyeler verdiğini ve insanların da kolayına geldiği için bunları denediklerini belirtti. Evde yapılacak botox'un hayati tehlikeye yol açabileceğini kaydeden Demir, "Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" diye konuştu.