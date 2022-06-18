Film değil gerçek!





'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden yargılamada suçlu bulunmuştu. Yazar Brophy'e 13 Haziran'da yapılan karar duruşmasında ömür boyu hapis cezası verildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki kadın yazar, 25 yıl sonra şartlı tahliye edilebilecek.

"Kötü koca" ya da "Kalpte Cehennem" gibi çarpıcı başlıklara sahip duygusal romanlara imza atan yazar kararın alınmasında baş rol oynayan kamera görüntüleri ve iddiaları yalanladı. Brophy, güvenlik kamerasındaki suç mahallinde görülmüştü.

Brophy, cinayetin işlendiği kayıp silahın ise romanlarındaki "gerçekçiliği artırmak" için satın aldığını ve silahın bir kitabın yazımındaki bir araç olduğunu söyledi.

Kocasını sigortadan 1,5 milyon dolarlık tazminat almak için öldürdüğü iddiaları da yazara yöneltilen suçlamalar arasındaydı.

Duruşmada Brophy'nin oğlu Nathaniel Stillwater, ceza açıklanmadan önce yaptığı konuşmada, "Yalan söylemeyi, çalmayı, hile yapmayı, dolandırıcılığı seçtin ve nihayetinde benim hala bilmediğim bir nedenle en büyük hayranınız olan adamı öldürdünüz. Babamı soğukkanlı ve önceden planlanmış bir cinayetle infaz ettiniz. Senin için her şeyi yapan adam." dedi.

HÜCRE ARKADAŞINA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İDDİASI

Savcılar Nancy Crampton Brophy'nin eşini öldürdüğü dönemde mali sorunları olduğunu belirtiyor.

Haziran 2018'de kalbine sıkılan iki kurşunla öldüğü anlaşılan kocası, eğitim verdiği Yemek Okulu'nun bir sınıfında yerde yatarken öğrenciler tarafından bulunmuştu.

Nancy Brophy aynı yılın eylül ayından beri tutuklu bulunuyor.

Kısa süre önce Brophy, hapiste hücre arkadaşına yanlışlıkla suçunu itiraf ettiği öne sürülmüştü.

Oregon Live'a göre savcı Overstreet, Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs'a yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.

Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi." diye konuştu.

Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı.

Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin "çok garipleştiğini" kaydetti.

Yazarın avukatları, iddiaları reddederek Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir kahve dükkanında olduğunu iddia ediyordu.

BORÇ İÇİNDELERMİŞ

Brophy, borç içinde olduklarını ve sabit bir gelir elde etmek için Medicare sigortasına başvurduklarını, kredi çektiklerini söyledi.

Brophy, “Dan, kredi kartı borcunun bizi öldüreceğini biliyordu” dedi.

Savcılar, Crampton Brophy’nin kocasının 1,4 milyon dolarlık hayat sigortası poliçesini alabilmek için cinayeti işlediğini iddia etti.





