Enkaz, Acı, Gözyaşı

Hamas’ın İsrail’e başlattığı saldırıların ardından başlayan savaşta İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 750’ye ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor. Günlerdir füze saldırısına maruz kalan Gazze'de birçok bina ve yerleşim yeri yerle bir oldu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın geçtiğimiz cumartesi günü İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı saldırı sonrasında başlayan savaş sürüyor.Saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 750'ye ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor.İsrail, Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı.Hamas ise İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentindeki insanlara yerel saatle 17:00'ye kadar bölgeyi terk etmelerini uyarısında bulundu ve ardından saat tam 17.00’de Gazze’den Aşkelon’a füze bombardımanı yapıldı.İsrail'in güneyindeki birçok yerleşimde sirenler çaldı. Yağmur gibi yağan füzeler anbean kameralara yansıdı. İsrail basını roketlerin sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı.Gazze'de ise tam abluka ilan edildi. Diğer taraftan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor. İsrail ordusuna ait obüslerle toplar, sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.Ayrıca İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’yi çevreleyen yerleşimlerde, İsrail güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından şu ana kadar en az 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedini bulduklarını açıkladı.İsrail, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladı. İsrail ordusu, yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.Ordunun, Kassam Tugayları’yla çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124’e yükseldi.Öte yandan uluslararası haber ajansları günlerdir füze saldırısına maruz kalan Gazze'de yaşananları aktarırken birçok bina ve yerleşim yerinin yerle bir olduğunu gösterdi.İsrail, Gazze Şeridi’nin sınırında kontrolü sağladığını, sınıra asker ve mühimmat yığdığını duyurdu.İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elinde tuttuğu rehinelerin “zarar görmesi pahasına” Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.