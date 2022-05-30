Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin CEO'lara ödedikleri paralar incelendi. Fortune, 2021'de en fazla para kazanan 10 CEO'yu açıkladı. Listeye teknoloji şirketlerini yönetenler damgasını vururken ilk sırada tanıdık bir isim bulunuyor

Fortune dergisinin listesine göre en çok kazanan CEO'lar listesinin 10. sırasında Safra A. Catz bulunuyor. Yazılım devi Oracle'ı yöneten Catz 2021 yılında 239.5 milyon dolar kazandı.

Catz aynı zamanda ilk 10'da yer alan tek kadın.

Listenin dokuzuncu sırasında ise Broadcom'un CEO'su Hock E. Tan yer alıyor. Tan geçen yıl 288 milyon dolar kazandı.

Activision Blizzzard'ın CEO'Su Robert A. Kotick son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden. Şirket 68 milyar dolar değerle Microsoft'a katılacak. Şirketin CEO'su Kotick ise 296.7 milyon dolarlık gelirle listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Bill Gates'in ardından Microsoft'un başına geçen Satya Nadella, şirketin gelirlerini artırmaya devam ediyor. Bu artış Nadella'nın cebine de yansıyor. Satya Nadella 2021 yılında 309.4 milyon dolar kazandı.

Listenin altıncı sırasında Saleforce'un kurucusu ve CEO'su Marc Benioff yer alıyor. Benioff şirketin küçük bir yüzdesine sahip olsa da halen Salesforce'u yöneten kişi. Benioff 2021'de 439.4 milyar dolar kazanarak listenin altıncı sırasına yerleşti.

Listede teknoloji alanında olmayan tek isim Leonard Schleifer 452.9 milyon dolarlık geliriyle 5. sırada bulunuyor. Schleifer ilaç şirketi Regeneron'u yönetiyor.

Netflix 2022'de zor gün günler geçirse de 2021 büyümeyi sürdürmüştü. Bu veriler CEO Reed Hastings'in gelirine de yansıdı. Hastings, 453.5 milyon dolarlık yıllık kazançla listenin 4. sırasında.

Coronavirüs pandemisinin kazançlı sektörlerinden biri de çip üreticiliği. Yaşanan çip kıtlığı şirketlerin gelirlerini artırdı. Grrafik işlemci ve yonga üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang 561 milyon dolar kazandı.

Akıllı telefon pazarının önce gelen üreticisi Apple'ın CEO'su Tim Cook en çok kazanan ikinci CEO oldu. Cook 770.5 milyon dolarlık gelir elde etti. Cook'un kazancının önemli bir kısmını hisse garantileri sağladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, aynı zamanda en çok kazanan CEO oldu. Musk 2021'de 23.5 milyar dolar kazanarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı. Elon Musk'ın gelirinin önemli bir kısmını kendisine verilen hisseler oluşturdu.



