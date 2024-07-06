Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi!

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, Paris'in sembolik yapılarından Louvre Müzesi'nden bazı kareler paylaştı.
Paylaşımına "Gece yarısı Louvre'da" notunu düşen Jenner, tepkilerin odağı oldu.
Modelin dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ni gece yarısı yalın ayak gezmesi sosyal medyada gündem oldu. 28 yaşındaki Jenner'ın şöhreti sayesinde bu şekilde müzede gezebildiğine dair yorumlar yapıldı.
Modelin özellikle Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'ya bu kadar yaklaşması, Jenner'a ayrıcalık yapıldığına dair yorumlara neden oldu.
"MÜZEYİ Mİ KİRALADIN?"
Jenner'ın paylaşımına "O kadar zenginsin ki Louvre'a gece yarısı girebiliyor ve yalın ayak gezebiliyorsun", "Müzedeyken ayakkabıların nerede?", "Çok saygısızca!" ve "Müzeyi mi kiraladın? Tam bir ayrıcalık örneği" gibi yorumlar yapıldı.
Müze yetkilileri, MailOnline'a yaptıkları açıklamada Kendall Jenner'ın müze kapandıktan sonra özel bir tura katıldığını duyurdu.
Model konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da Jenner'ın sevgilisi Bad Bunny ile müzeyi gezdiği düşünülüyor.
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