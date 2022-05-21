Doktor yanında ağlayan çocuğa 40 dolar ağlama ücreti

ABD’de hastanede ağlayan bir bebek için faturaya 40 dolar ağlama ücreti yansıtıldığı iddia edildi



Camille Johnson, Brooklyn, New York'ta yaşayan 25 yaşında bir sosyal medya fenomeni.

Pazartesi günü, kardeşinin hastane faturasının bir fotoğrafını tweetledi.

Mesajda ise "Küçük kız kardeşim son zamanlarda bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor ve sonunda bir doktora göründü. Ağladığı için ondan 40 dolar aldılar" yazdı.

Ayrıntılı tıbbi fatura, Johnson'ın kız kardeşinin ocak ayında doktoru ziyaret ettiğini gösterdi.

Doktor ziyaretinin çeşitli maliyetleri arasında 20 dolarlık bir görme değerlendirme testi, 15 dolarlık hemoglobin testi, 30 dolarlık kılcal kan alımı ve 350 dolara mal olan önleyici sağlık taraması yer alıyordu.

Ancak Johnson'ın dikkatini çeken şey, “kısa bir duygusal/davranışsal değerlendirme” için alınan 40 dolarlık ücret oldu.

Johnson, "Kardeşim sadece ağlıyordu. Neden ağladığını çözmeden, herhangi bir değerlendirme yapmadan, herhangi bir reçete yazmadan, hiçbir şey yapmadan 40 dolar tahsil ettiler" dedi.

Duygusal/davranışsal değerlendirme, sağlık uzmanları tarafından CPT kodu 96127 ile tanımlanan bir zihinsel sağlık taraması. Kısa değerlendirme, DEHB, depresyon, anksiyete, intihar riski veya madde bağımlılığı belirtileri için tarama yapıyor.

2015 yılının başlarından beri doktorların tarama için ücret almasına izin verildi .

Ancak Johnson'a göre, değerlendirme için 40 dolar ücret alınmasına rağmen kız kardeşi değerlendirilmedi. The Independent'a konuşan Johnson, adı açıklanmayan sağlık tesisindeki doktorun kardeşinin ağladığını gördüğünü ve yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını açıkladı.

