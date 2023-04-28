Çernobil faciasının 37. yılı | Ölenler için Ukrayna'da anma töreni düzenlendi

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaketin 37. yılında hayatını kaybedenler, başkent Kiev'de anıldı.

Bugün dünyanın en büyük nükleer felaketi Çernobil faciasının 37. yıl dönümü.

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da bu yıl da nükleer faciada hayatını kaybedenler anıldı. Santralde ölenlerin anısına yapılan anıta çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı.

HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

6 Nisan 1986'da saat 01:23'te, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Pripyat kentindeki Santralde patlama meydana gelmişti.



4 numaralı reaktörden yayılan radyasyon atmosfere yayıldı.



Rusya, faciayı dünya kamuoyundan sakladı. Dünya, iki gün sonra öğrendiğinde radyasyon bulutları artık geniş bir alana yayılmıştı.



Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 350 bine yakın kişi tahliye edildi. Santralin yakınlarında yer alan yaklaşık 50 bin nüfuslu Pripyatsa, hayalet şehre dönüştü.

EN AZ 100 BİN ÖLÜM

Yayılan radyasyonun en az 100 bin insanın ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Nükleer Santral ise kapalı ancak sızıntılara karşı güçlendirmesi için 2016 yılında çelik bir kalkanla örtülmüştü.

RUSYA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Çernobil Santrali ve Pripyat, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna İşgali sırasında Rus kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Rus askerlerinin başkent Kiev'i alma girişiminin başarısız olmasının ardından, bölge Ukraynalılar tarafından geri alınmıştı.

Nükleer santral ve ona komşu olan terk edilmiş Pripyat kenti, savaştan önce önemli bir turizm merkezi haline gelmişti.