banner913
banner932
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
7 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
25 0
 
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
13 0
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
22 0
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
16 0
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
28 0
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
25 0
banner915

Çernobil faciasının 37. yılı | Ölenler için Ukrayna'da anma töreni düzenlendi

banner476

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaketin 37. yılında hayatını kaybedenler, başkent Kiev'de anıldı.

banner825
Çernobil faciasının 37. yılı | Ölenler için Ukrayna'da anma töreni düzenlendi
banner931

Bugün dünyanın en büyük nükleer felaketi Çernobil faciasının 37. yıl dönümü.

Savaşın sürdüğü 'da bu yıl da nükleer faciada hayatını kaybedenler anıldı. Santralde ölenlerin anısına yapılan anıta çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı.

HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

6 Nisan 1986'da saat 01:23'te, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Pripyat kentindeki Santralde patlama meydana gelmişti.

4 numaralı reaktörden yayılan radyasyon atmosfere yayıldı.

, faciayı dünya kamuoyundan sakladı. , iki gün sonra öğrendiğinde radyasyon bulutları artık geniş bir alana yayılmıştı.

Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 350 bine yakın kişi tahliye edildi. Santralin yakınlarında yer alan yaklaşık 50 bin nüfuslu Pripyatsa, hayalet şehre dönüştü.

EN AZ 100 BİN ÖLÜM

Yayılan radyasyonun en az 100 bin insanın ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Nükleer Santral ise kapalı ancak sızıntılara karşı güçlendirmesi için 2016 yılında çelik bir kalkanla örtülmüştü.

RUSYA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Çernobil Santrali ve Pripyat, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna İşgali sırasında Rus kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Rus askerlerinin başkent Kiev'i alma girişiminin başarısız olmasının ardından, bölge Ukraynalılar tarafından geri alınmıştı.

Nükleer santral ve ona komşu olan terk edilmiş Pripyat kenti, savaştan önce önemli bir turizm merkezi haline gelmişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.