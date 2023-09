Çalışanlarına cinsellik yaşamaları için izin veriyor

Günümüzde şirketlerin çalışanlarını kendilerine bağlamak için birçok teşvikte bulunduğu ve çalışanlarına çeşitli haklar verdiği biliniyor. Ancak global bir şirketin tanıdığı bir hak, sıra dışı yönüyle dikkatleri üzerine çekiyor

Dünya genelinde birçok farklı ülkede şubesi bulunan ve cinsel sağlık üzerine hizmet veren bir şirket, çalışanlarının daha fazla cinsel doyuma ulaşması için onlara özel izin veriyor.

İnsanları mutlu etmenin yatak odasından geçtiğini düşünen şirket, İngiltere’deki personeline, yıllık izinlerine ek olarak yılda dört güne kadar öz-sevgi günleri (tatil) fırsatı sunuyor. Olumlu sonuçlar elde eden şirket, uygulamayı genişletmeyi ve dünya çapında tüm çalışanlara yaymayı planlıyor.

Öz-sevgi günlerinde, çalışanlar kendilerini cinsel açıdan tatmin etmeye ve bol miktarda orgazm yaşamaya teşvik ediliyor. Şirket, ister yalnız ister bir partnerle olsun, çalışanlara bu tarz özel günler sunmanın mutluluğu artıracağına, stresi azaltacağına ve sonuçta iş gücü verimliliğini artıracağına inanıyor.

DÜZENLİ CİNSEL TATMİN İŞ VERİMİNİ ARTIRIYOR

Yapılan anketler de, mutluluğun verimliliğin önemli bir itici gücü olduğunu ortaya çıkardı. Dünya çapında on kişiden dokuzu, ne kadar mutlu olursa işyerinde o kadar üretken olacağını kabul ediyor. Birleşik Krallık’ta her dört kişiden üçü orgazm olduktan sonra kendilerini daha rahat hissettiklerini ve neredeyse yarısı (%45) düzenli orgazm yaşadıklarında kendilerini daha üretken hissettiklerini bildiriyor.

Ek olarak, her iki İngilizden biri (%55) eğer işverenleri tarafından kendilerine teklif edilirse, zevkleri ve üretkenlikleri üzerinde çalışmak için işten izin almayı kabul edeceklerini söyledi.

Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre tüm bunlar, rahatlama ve mutluluğun iş yerindeki üretkenlikle pozitif yönde ilişkili olduğunu ve çalışanların bu alanı daha fazla keşfetmeye istekli olduğunu gösteriyor.