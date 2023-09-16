'Bu 8 alışkanlığa sahip olanlar en az 20 yıl fazla yaşıyor'

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre düzenli uyku, sağlıklı beslenme, spor yapmak, sigara içmemek gibi basit alışkanlıklar insan ömrünü en az 20 sene uzatıyor ve yaşlılık dönemindeki kronik rahatsızlıkların da önüne geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre gündelik hayatta dikkat edilmesi gereken basit alışkanlıklar insan ömrünü en az 20 sene daha uzatıyor.

Ölümsüzlüğün sırrı henüz bulunamasa da bilim insanları gündelik hayatta uygulanabilecek bazı basit alışkanlıkların, beslenme, spor ve uyku gibi etmenlerle birleştirilmesinin insan ömrünü büyük ölçüde uzattığını, sağlıklı ve zinde bir yaşlılık hayatına vesile olduğunu ifade ediyor.

Uzun ve sağlıklı bir ömür için bugüne kadar binlerce araştırma yapıldı. Her araştırma sonucunda birbirine benzer şeyler görmek mümkün zira insan fizyolojisi bazı istisnalar hariç değişmeyen bir yapıya sahip.

Amerikan Beslenme Derneği'nin (ASN) uzun ömürle alakalı yaptığı son çalışma 700 binden fazla kişinin hayatının incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. 2011 ile 2019 yılları arasında ABD'de 40 ila 99 yaşındaki emekli askerlerin hayatları ve sağlık durumları incelendi.

Bilim insanları araştırmaya konu olan binlerce insanın yaşlarını, yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve hayat kalitelerini inceledi ve bir liste çıkardı.

Bu araştımaya göre;

Fiziksel olarak aktif olmak ya da spor yapmak

Kimyasal ya da sentetik uyuşturucu madde kullanmamak

Sigara içmemek

Stresle başa çıkabilmek

İyi beslenmek

Aşırı içki içmemek

Düzenli uyumak, uyuduğu ortamda hijyene dikkat etmek

Olumlu sosyal ilişkilere sahip olmak

gibi alışkanlıklara sahip olan insanlar diğer insanlara göre çok daha sağlıklı ve uzun yaşıyor.

Araştırmaya göre, 40 yaşına kadar söz konusu sekiz alışkanlığın tamamını benimseyen erkekler, bu alışkanlıklardan hiçbirini edinmeyen erkeklerden ortalama 24 yıl daha uzun yaşıyor.

Bu alışkanlıkların tümüne sahip olan kadınlarsa, bu alışkanlıkların hiçbirine sahip olmayan hemcinslerine göre yaklaşık 21 yıl daha uzun ve daha sağlıklı bir hayata sahip oluyor.

