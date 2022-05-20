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BM'de korkutan okyanus raporu

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Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünyadaki okyanusların geçen yıl rekor düzeyde en sıcak ve en asidik seviyeye ulaştığını açıkladı

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BM'de korkutan okyanus raporu

 

 

 

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan yeni araştırmada, dünyadaki okyanusların kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştığı açıklandı.


 
 
BM: Okyanuslar 2021’de en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştı - 2

Dünya Meteoroloji Örgütü yaptığı açıklamada, geçen yıl kaydedilen en asidik seviyelerin, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından kaynaklanan iklim değişikliğinin önemli bir sonucuna işaret ettiğini söyledi.


BM: Okyanuslar 2021’de en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştı - 3

Çalışmanın bulgularında, iklim değişikliğinin dört temel ölçütü olan sera gazı konsantrasyonları, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus sıcaklıkları ve okyanus asitlenmesinin 2021'de rekor seviyelere ulaştığı vurgulandı.


BM: Okyanuslar 2021’de en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştı - 4

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas yaptığı açıklamada, "İklimimiz gözlerimizin önünde değişiyor" derken, "İnsan kaynaklı sera gazları tarafından hapsedilen ısı, gelecek nesiller için gezegeni ısıtacak" ifadelerini kullandı.


BM: Okyanuslar 2021’de en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştı - 5

Okyanuslar, artan sera gazı emisyonları ve sıcaklıklardan sert bir şekilde etkilendi.

Rapora göre, okyanuskların çoğu geçen yıl bir noktada en az bir "güçlü" deniz ısı dalgası yaşadı.

Bu tür aşırı sıcaklıklar, mercan resifleri ve deniz çayırları gibi kritik deniz ekosistemlerini zor durumda bırakırken, yosun ormanlarının çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.


BM: Okyanuslar 2021’de en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştı - 6

Hızlı okyanus ısınması ayrıca küresel balık popülasyonlarında bir düşüşü tetiklerken, WMO okyanuslardaki pH seviyelerinin tarihin en düşük noktasına ulaştığını doğruladı.

WMO, ayrıca deniz seviyelerinin de son on yılda her yıl ortalama 4,5 mm yükselmesinin ardından geçen yıl rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. 

Genel Sekreter Petteri Taalas, "Atmosferden karbonu uzaklaştırmak için araçlar icat edilmedikçe asitleşme yüzlerce yıl devam edecek" diye konuştu.

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