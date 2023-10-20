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Biden savaş hukuku sorusuna cevap veremedi

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ABD Başkanı Joe Biden, kendisine yöneltilen İsrail'in savaş hukukuna göre hareket edip etmediği yönündeki soruyu yanıtlamayı reddetti

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Biden savaş hukuku sorusuna cevap veremedi
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İsrail ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Sizce İsrail savaş hukukuna göre mi hareket ediyor?" sorusunu cevapsız bırakmayı tercih etti.
Biden, soruya yanıt vermek yerine "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek basın mensuplarıyla görüşmeyi sonlandırdı.
 
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