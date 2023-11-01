Bebek katili İsrail katlediyor, dünya seyrediyor

İsrail güçleri, Gazze’de bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü. 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek katledildi

İsrail-Hamas çatışmaları 26. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda150 kişinin de yaralandığı bildirildi.İsrail savaş uçaklarının önceki gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.Öte yandan İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü.Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.BM ÇALIŞANI 63 KİŞİ VE 36 GAZETECİ ÖLDÜBirleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 30 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 63 çalışanının öldüğünü duyurdu.İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.