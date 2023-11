Beatles’ın son şarkısı 45 yılda bitirildi

John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" dinleyiciyle buluştu

Haftalar süren meraklı bekleyişin ardından Beatles’ın “son şarkısı” 2 Kasım Perşembe günü yayımlandı.

Now and Then adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü.

İlk notalarını John Lennon’ın 1978’de yazdığı şarkı geçen yıl tamamlandı.

Beatles’ın dört üyesi de bu parçada yer alıyor.

Bu şarkı, Beatles’ın müzikal üretiminin artık kesin bir şekilde sona erdiğinin de işareti olabilir.

Şarkı ilk olarak BBC 6 Music radyosunda yerel saatle 14:00’te (TSİ 17:00) çalındı.

Eşzamanlı olarak Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi uygulamalardan da dinlenebilecek.

CD, plak ve kaset satışları ise Cuma başlayacak.

10 Kasım’da satışa çıkacak, Beatles’ın en iyi şarkılarının derlendiği eski Red ve Blue albümlerinin yeni versiyonlarında da bu şarkı yer alacak.

Nasıl bir şarkı?

Şarkının ilk demosu yıllardır elden ele dolaştığı için şarkıya dair fikrimiz var. Bu şarkı, John Lennon’ın 1970’lerde ürettiği pek çok eser gibi bir aşk şarkısı.

Şarkı geçen yıl stüdyoda Sir Paul McCartney ve Ringo Starr tarafından tamamlandı.

George Harrison 1995’ye kaydettiği ritim gitarıyla şarkıda yer alırken prodüktör Giles Martin de şarkıya yeni bir yaylı aranjmanı yaptı.

Şarkıyı yayımlanmadan dinleyen az sayıda kişiden biri olan Rolling Stone dergisinden Rob Sheffield “John ve Paul’un ilk dizeleri birlikte söylemesi son derece güçlü duygular uyandırıyor” dedi.

BBC 6 Music’ten Lauren Laverne ise “İlk duyduğumda bebekler gibi ağladım. Tek kelimeyle muhteşem” ifadelerini kullandı.

Ne zaman yazıldı?

Şarkının hikayesi 1978’de, John Lennon New York’taki evinde piyanosuyla bir demo kaydetmeye karar verdiğinde başlıyor.

Ölümünün ardından eşi Yoko Ono kaseti Beatles üyelerine veriyor.

Kasette Free as a Bird ve Real Love şarkılarının demoları da bulunuyordu.

Bu iki şarkı 1995 ve 96 yıllarında, Beatles’ın son 25 yılda yayımladığı ilk orijinal müzik olarak piyasaya sürüldü.

Grup Now and Then’i de kaydetmeyi denedi fakat bu girişim kısa sürdü.

Prodüktör Jeff Lynne “Sadece bir öğleden sonra birkaç saat uğraştık” diye anlatıyor o günleri:

“Şarkının nakaratı vardı ama geri kalan kısmı için dizeleri yoktu.

“Demoya bir altyapı yazmaya çalıştık ama bitiremedik.”

Sonunda demonun kayıt kalitesinin çok düşük olması nedeniyle ekip çabalarını sonlandırdı.

George Harrison’ın bu kayıt için “çöp” dediği söylense de McCartney bu şarkıyı bitirme fikrini hep aklının bir köşesinde tutmuştu.