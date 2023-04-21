Barbie'ye benzemek isterken zombiye benzetildi

Günümüzde güzelleşmek veya birine benzemek bıçak altına yatan birçok insan var. Bağdatlı Dalia Naeem de onlardan biri. Tam 43 kez estetik ameliyat olan Naeem, oyuncak Barbie bebeğe benzemek için elinden geleni yapıyor

29 yaşındaki Dalia Naeem'in hayatta en çok istediği şey bir Barbie bebeğe benzetmek. Hatta bu amacına ulaşmak için 43 kez estetik ameliyat yaptırmayı bile göze aldı!

Aslen Bağdatlı olan Naeem, yaptırdığı müdahalelerin sonucu olarak "Iraklı Barbie" olarak anılıyor.

Ülkesinde birçok televizyonda programında sunuculuk yapan Daeem'in eski haliyle şimdiki hali arasında büyük bir fark var.

Barbie'ye benzemeye çalışan sunucunun en belirgin değişimi yüzünde görülüyor.

Daeem, oyuncak bebeğe benzemek için burnunu inceltti, dudaklarına dolgu yaptırdı ve göğüslerini büyüttü.

Sosyal medya hesabında 1 milyona yakın takipçisi olan Naeem'e gelen tepkiler ise beklediğinden çok farklı.

29 yaşındaki sunucu ve oyuncu için "zombi" ve "şeytan Barbie" gibi ifadeler kullanılıyor.

