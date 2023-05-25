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Amerikalı şarkıcı Tina Turner hayatını kaybetti

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Dünya onu 'Rock’n Roll Kraliçesi' olarak tanıdı

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Amerikalı şarkıcı Tina Turner hayatını kaybetti
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Dünya onu 'Rock’n Roll Kraliçesi' olarak tanıdı! Amerikalı şarkıcı Tina Turner hayatını kaybetti

Amerikalı şarkıcı, besteci ve yazar Tine Turner hayatını kaybetti. "What's Love Got to Do With It" şarkısıyla dünya çapında tanınırlık kazanan ünlü sanatçı 83 yaşındaydı.

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Turner, What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.

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Tina Turner kendine özgü tarzıyla Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ve Rihanna gibi sanatçıların müzik tarzında da etkili olan isimlerdendi.

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Rock'n Roll Kraliçesi, 26 Kasım 1939'da ABD'de doğdu. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi.

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1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı.

ZOR ÇOCUKLUKTAN DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜLÜĞE...

Her fırsatta zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Tina Turner, ismini duyurmaya başladığ dönemler olan 1984'te "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde rol aldı.

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Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film yapıldı

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