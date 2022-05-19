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Almanya’da okula silahlı saldırı

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Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi

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Almanya’da okula silahlı saldırı

 

 Almanya’nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir okula silahlı iki kişi tarafından ateş açıldığı, bir kişinin ağır yaralandığı duyuruldu.

Alman Bild gazetesinin, polise dayandırdığı habere göre, silahlı saldırı sonucu bir kişi gözaltına alınırken, ikinci bir şüphelinin ise silahlı bir şekilde kaçtığı aktarıldı.

Bild’in bildirdiğine göre, olay Lloyd Gymnasium’da gerçekleşti. Okulda silah sesleri duyan bir kız öğrenci polisi aradı.

Bir polis sözcüsü, bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını ve şu anda hastanede olduğunu söyledi.

 Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.

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