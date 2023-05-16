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Almanya'da çevreciler ineklerini Meclis bahçesinde otlattı

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İneklerin doğal yaşam alanının mera olduğuna dikkat çekildi

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Almanya'da çevreciler ineklerini Meclis bahçesinde otlattı
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 Almanya'nın başkenti Berlin'de çevre örgütü Greenpeace ve Kırsal Tarım İçin Çalışma Grubu (AbL), inek sürüsünü Federal Meclis binasının önündeki çimenlik alana getirerek ineklerin ahırlarda tutulmasını protesto etti.

Göstericiler "İnekler merada" yazılı pankart açarak çevresi barikatlarla kapatılan meclisin önündeki çimenlik alana inek sürüsünü otlamaya bıraktı.

Greenpeace'in kampanya sözcüsü Lasse van Aken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'in ortasında inekleri çimenlik alana salmanın garip gelebileceğini belirterek "Ancak ineğin doğal yaşam alanı meradır. Ne yazık ki Almanya'daki ineklerin çoğu yılın yüzde 70'inde ahırda kalıyor. İneğin meraya ait olduğuna dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

Aken, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'den, ineklerin merada otlatılması için ülke çapında destek programı başlatmasını isteyerek "Bu, iklim, biyoçeşitlilik ve inekler için iyi ama maliyeti yüksek. İşte bu nedenle çiftçilerin bunu karşılayabilmesi için hedefe uygun bir destek programı oluşturulması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Schleswig Holstein eyaletinde çiftçilik yapan Matthias Stührwoldt da "Olağanüstü bir eylem. Benim inekler yaklaşık 4 haftadan beri merada ve sadece sağmak için içeriye (ahıra) alıyorum. Bunun ihmal edilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Meradaki inek herkes için iyidir. Bu eylemi duyduğumda 'Oraya gitmem lazım' dedim. Federal Meclis (Reichstag) binasının önündeki çimenlik alanda inekler, olağanüstü bir resim." değerlendirmesinde bulundu.

Stührwoldt, ineklerin merada otlatılması için şimdiye kadar desteklenmediğini ifade ederek "Sürüler büyüdü, ahırlarda tutulmaya başlandı ve süt performansı arttı. Siyasetçiler ineğin meraya çıkmasını desteklemek için hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

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