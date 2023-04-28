Afganistan parası, dolar ve euro karşısında değer kazandı

ABD güçlerinin geri çekilmesinin ardından Taliban'ın egemen olduğu Afganistan'da dikkat çeken bir ekonomik değişim yaşandı. Afganistan para birimi Afgani, dolar karşısında %5.4, euro karşısında %4.3 değer kazandı.
Türk lirasının dolar ve euro karşısında sürekli değer kaybettiği Türkiye'de enflasyonun yükselişi sürüyor. Gelişmemiş bir ekonomisi olan Afganistan'ın döviz karşısında kazandığı değer özellikle Türkiye kamuoyunun dikkatini çekti. Afgani'nin dolar ve euro karşısında değer kazandığı haberi, sosyal medyada gündem oldu.
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