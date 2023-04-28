banner913
banner932
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
22 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
13 0
 
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
21 0
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
15 0
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
28 0
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
24 0
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
12 0
banner915

Afganistan parası, dolar ve euro karşısında değer kazandı

banner476

Afganistan para birimi Afgani, dolar karşısında %5.4, euro karşısında %4.3 değer kazandı

banner825
Afganistan parası, dolar ve euro karşısında değer kazandı
banner931
ABD güçlerinin geri çekilmesinin ardından Taliban'ın egemen olduğu Afganistan'da dikkat çeken bir ekonomik değişim yaşandı. Afganistan para birimi Afgani, dolar karşısında %5.4, euro karşısında %4.3 değer kazandı.
Türk lirasının dolar ve euro karşısında sürekli değer kaybettiği Türkiye'de enflasyonun yükselişi sürüyor. Gelişmemiş bir ekonomisi olan Afganistan'ın döviz karşısında kazandığı değer özellikle Türkiye kamuoyunun dikkatini çekti. Afgani'nin dolar ve euro karşısında değer kazandığı haberi, sosyal medyada gündem oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.