Uganda'da yaşayan bir kişi, 7 kadınla aynı anda evlenerek ortak düğün yaparak ülkenin gündemine oturdu

Afrika ülkesi olan Uganda, şu sıralar 7 gelinle yapılan düğünü konuşuyor..

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.

KADINLARDAN İKİSİ KARDEŞ

Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.

DAHA FAZLA KADINLA EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ

Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.

Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor.

