7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası

İngiliz bir hemşire, çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürmek ve 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazdığı notlarda işlediği cinayetleri itiraf eden Letby'nin, bebekleri insülinle zehirleyerek ya da kanlarına hava enjekte ederek onları öldürdüğü ortaya çıktı

33 yaşındaki hemşire Lucy Letby, İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester Crown Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, Letby'nin sanık sandalyesine oturmayı reddetmesi, yasaların sanıkların ceza duruşmalarına katılmalarını sağlayacak şekilde değiştirilmesi çağrılarına yol açtı.

Cuma günü jüri tarafından suçlu bulunan Letby, ülkeyi dehşete düşürürken, İngiltere'nin son dönemdeki en cani çocuk seri katili ilan edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Letby'yi mahkemeye gelmediği için kınadı. Sunak, "Böylesine korkunç suçlar işleyen insanların kurbanlarıyla yüzleşmemeleri ve işledikleri suçların onlar, aileleri ve sevdikleri üzerindeki etkisini ilk elden duymamalarının korkakça olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yasayı değiştirmeyi düşünüyoruz ve bunu zamanı geldiğinde gündeme getireceğiz." ifadelerini kullandı.

BEBEKLERE SALDIRDI VE ONLARA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI

Mahkeme, Letby'nin bakımındaki bebekleri kanlarına ve midelerine hava vererek, onları aşırı sütle besleyerek, fiziksel olarak saldırarak veya insülinle zehirleyerek öldürdüğünü açıkladı.

Diğer taraftan Manchester'daki mahkeme, duruşma sırasında, Letby'nin ikiz kardeşini öldürdükten sonra bir erkek bebeği öldürmeye çalıştığı bir vaka da dahil olmak üzere, kurbanların ebeveynlerinden üzücü ifadeler dinledi.

Çocuk E ve Çocuk F'nin annesi mahkemeye ifade verirken Letby'nin tavsiyelerine "tamamen" güvendiğini söyledi. Ancak, bebeği Çocuk E bir gece yoğun bakım ünitesinde çığlık atmaya başladığında "yanlış bir şeyler olduğunu anladığını" açıkladı. Letby'nin Çocuk E'yi öldürmeden önce, ona saldırmaya çalıştığında, çocuğun kanama geçirmeye başladığı ortaya çıktı. Bu bebeğin ikiz kardeşi Çocuk F, daha sonra Letby'nin insülin zehirlenmesiyle öldürme girişiminden kurtuldu.

Diğer taraftan, polis Letby'nin evine düzenlediği baskında cinayetleri genç kadının işlediğini gösteren birçok el yazısı not buldu.

"BEN KÖTÜYÜM, BUNU BEN YAPTIM"

Bu notlardan birinde Letby, "Yaşamayı hak etmiyorum. Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilimi Ben korkunç kötü bir insanım. Ben kötüyüm, bunu ben yaptım" diye yazdığı görüldü.

Öte yandan, İngiliz hükümeti düzenleyici kurumların ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin danışmanlar tarafından dile getirilen endişeleri nasıl ele aldığı da dahil olmak üzere cinayetlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlattı.

HASTANE ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI ETTİ

Letby'nin çalıştığı hastanenin yönetiminin ise katil hemşiremim bakımı altındaki hastaların ölüm oranının artmasıyla ilgili olarak klinisyenler tarafından dile getirilen endişeleri başlangıçta göz ardı ettiği ortaya çıktı.

