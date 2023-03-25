56 yaşında anne oldu

Brezilyalı televizyon yıldızı 56 yaşındaki Claudia Raia, doktorların menopoza girdiğini söylemesinden üç yıl sonra doğal yolla hamile kaldı

Brezilyalı televizyon yıldızı Claudia Raia, doktorların menopoza girdiğini söylemesinden üç yıl sonra anne oldu. 56 yaşındaki Raia, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

2018 yılında Jarbas Homem de Mello ile dünyaevine giren Brezilyalı oyuncu Claudia Raia, doktorların menopoza girdiğini söylemesinden üç yıl sonra doğal yolla hamile kaldı.

Geçtiğimiz ay oğlu Luca'yı kucağına alan ünlü isim, 53 yaşındaki eşi ve yeni doğan bebekleriyle hastane yatağında poz verdi.

Claudia Raia, paylaşımına "Luca, cumartesi gecesi ışık saçarak geldi. 11 Şubat'ta buraya geldi ve şimdiden yerini talep etti. Başardık" notunu düştü.

19 yaşında Sophia adında bir kızı, 25 yaşında Enzo isminde bir oğlu olan Claudia Raia, uzun süre tüp bebek tedavisi denediğini ama işe yaramadığını açıkladı.

Hamile olduğunu öğrenince doktorunun deli olduğunu düşündüğünü ve ona "55 yaşındayım" dediğini hatırlayan Raia, "Sonra test yaptı ve üç haftalıktan fazla hamile çıktım" dedi.

