52 yaşında 12. evliliğine hazırlanıyor

Amerika'da yaşayan 52 yaşındaki kadın, 57 yaşındaki bir adamla 12. evliliği için planlar yapıyor





Amerika'nın Utah eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki kadın Monette Dias, katıldığı Addicted To Marriage programında 11 kez evlendiğini ve 12. kez evlenmek için hazır olduğunu söyledi. Kendisini "Erkek delisi" olarak tanımlayan Dias, oldum olası erkeklere karşı zaafının olduğunu söyledi.

Erkeklere olan düşkünlüğünü "Çok çabuk aşık olmak" olarak açıklayan Dias, şimdiye kadar 28 kez evlenme teklifi aldığını bir ilişkide başarısız olunca hemen başka arayışlara girdiğini söyledi.

Dias, Hristiyanlık inancına göre nikahsız ilişkinin yanlış olduğunu, bu nedene ilgi duyduğu adamlarla evlenmeyi tercih ettiğini söyledi.

En uzun evliliği 10 yıl, en kısa evliliği 6 hafta süren Dias, çoğu kez aşkta başarısız olmasına rağmen aşka olan inancını yitirmedi.

Şu an daha önce iki kez evlenip boşanmış olan 57 yaşındaki bir adamla 12. evliliği için planlar yapıyor



