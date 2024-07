4 yaşında terzi oldu, 5 yaşında defile yaptı

Henüz 4 yaşında bir çocukken ruhunun derinlerinde terzi olduğu fikri canlandı, bunu ailesiyle paylaşınca da tasarım yapması için tüm imkanlar sağlandı. 5 yaşında ilk defilesini yapan Max Alexander, dünyaca ünlü moda devleriyle yarışıyor

Paolo Gucci, Marc Jacobs, Ralph Lauren ve daha birçok isimle beraber dünyaca ünlü tasarımcısı listesi uzar gider. Ancak Amerikalı oyuncu Sharon Stone için henüz 8 yaşındayken bir ceket tasarlayan popüler bir tasarımcı var. Yaşının onu durdurmasına asla izin vermeyen Max Alexander 'modanın dahisi' olarak anılıyor. Küçük Alexander, sosyal medya sayesinde moda dünyasını kasıp kavuruyor.Max Alexander, 2016 yılında Los Angeles eyalartinin Kaliforniya kentinde Kanadalı bir baba ve Amerikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Orada bulunduğu süre boyunca Vincent Van Gogh, Yayoi Kusama, Frida Kahlo ve Alexander Calder'ın eserlerinden etkilendi.Annesi Sherri Madison,oğluna kartondan ilk mankenini yaptı ve Max'in yeteneğini görünce şok oldu. Madison,Ortaya kocaman bir elbise çıktı" dedi. Kendisi de bir sanatçı olan annesinden cesaret alan Max, tasarlamaya, giydirmeye ve dikmeye başladı ve 2021'de Couture to the Max etiketini piyasaya sürdü.Dikiş dikmeyi öğrendikten sonra çalışmaları hızla ilerleyerek gerçek bir tasarıma dönüştü.Max, biriktirdiği parayla kendi dikiş makinesini satın aldı ve ünlülerden sipariş almaya başlayarak henüz 5 yaşındayken ciddi bir yükseliş yaşadı.İlk koleksiyonu 2021 yazında tamamlandı ve Los Angeles, Kaliforniya'daki defilesinin büyük bir ilgiyle karşılandı.Los Angeles merkezli tekstil şirketi Fabric Selection'ın desteğiyle Kaliforniya sahil kültürünü tasarımlarına yansıttı.Max, 2021'den bu yana Fransa, Meksika, Brezilya, Almanya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterileri için elbise tasarlıyor.Couture to the Max markası başlangıcından bu yana oldukça değişti ancak Max özellikle kadınlar için tasarım yapıyor.Şimdilerde 7 yaşında olan Max şu anda ebeveynleri, küçük erkek kardeşi ve ablasıyla birlikte Güney Kaliforniya'da yaşıyor. Tasarıma, dikişe ve haute couture'ye olan ilgisi ise yaşı büyüdükçe daha da artıyor.Bir yandan okuyor, bir yandan da tasarımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Ebeveynleri ise her koşulda onu destekliyor ve menajerliğini yapıyor.