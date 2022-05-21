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128. doğum gününü kutlayan kadının sırrı

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128. doğum gününü kutlayan kadının sırrı
 
 
 
Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Matlosana bölgesinde yaşayan Johanna Mazibuko, 128. yaş gününü kutladı.
50'ye yakın torunu ve torunun torunu olduğunu ifade eden Mazibuko uzun yaşamanın sırrının taze süt ile ıspanak olduğunu söyledi.
Ottosdal bölgesindeki bir mısır çiftliğinde 12 kardeşin en büyüğü olarak doğan Mazibuko, ailesinden sadece üç kardeşinin hayatta olduğunu söyledi.
Çocukluğunda yaşadığı çiftlikte bir çekirge vebası olduğundan söz eden Mazibuko, "Çekirgeleri yakalayıp yiyorduk. Et ihtiyacımızı bir şekilde karşılıyorduk" dedi.
Yaşlı kadın, çocukluk alışkanlıklarının aksine hayatı boyunca sağlıklı beslendiğini ve uzun yaşamının sırrının taze süt ile ıspanak olduğunu söyledi.
 
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