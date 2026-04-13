Dünya Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağı geride kaldı. Aynı parkurda düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'na milli pilotlar çıkarma yaptı.

Ali Türkkan ve yardımcı pilot Oytun Albayrak bitiş çizgisini ilk sırada tamamlayarak genel klasman liderliğine yükseldi.

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz da podyumda kendisine yer buldu.

Milli pilot, yardımcısı Corentin Silvestre ile birlikte 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının bir sonraki yarışı, 7-10 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.