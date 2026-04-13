Vedat Muriç, İspanya La Liga'ya damga vurdu. Mallorca forması giyen Kosovalı futbolcu son haftalardaki performansıyla göz kamaştırıyor. Başarılı santrfor 31. haftada evlerinde Rayo Vallecano'yu 3-0 yendikleri karşılaşmada yıldızlaştı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 40. dakikalarda Vedat Muriç ve 65. dakikada Jan Virgili kaydetti.

Puanını 34'e yükselten Mallorca küme düşme hattının 2 basamakta üstünde 16. sıraya yerleşti.

MURİÇ, MALLORCA'YI SIRTLIYOR

Bu sezon kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılara en büyük katkıyı Vedat Muriç yapıyor. 31 yaşındaki santrfor özellikle son 5 haftada attığı 5 golle takımını tehlikeli bölgeden çıkardı.

Rayo Vallecano karşısında 2 kez fileleri havalandıran başarılı forvet, geçen hafta Real Madrid'i 2-1 yendikleri maçta 90+1'de takımını galibiyete taşıyan golü kaydetmişti.

Vedat Muriç 7 Mart'ta deplasmanda Osasuna ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada da attığı 2 golle takımına kritik 1 puan kazandırmıştı.

SAMUEL ETO'O'YU GEÇTİ

Kosovalı futbolcu bu performansıyla Samuel Eto'o'yu geçerek, Mallorca tarihinde 55 golle La Liga'da en çok skor üreten isim oldu.

Bu sezon Lig'de 21 gole ulaşan Vedat Muriç, 23 golü bulunan Kylian Mbappe'nin ardından krallık yarışında 2. sırada yer alıyor.