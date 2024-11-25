Tremeşeli Holding Dumlupınar Kulübü, deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Cihangir maçı ile ilgili olarak maçın hakemi İsmail Ercan'a yönelik "ARTIK YETER" başlığıyla sert bir basın bildirisi yayınladı.

Bildiride hakemin emeklerini çaldığını ve bariz şekilde maçın kaderiyle oynadığı ifade edilerek bundan sonra ‘Emek Hırsızlığı’na müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Basın bildirisi şöyle:

Artık YETER!!! Bu kadar haftadır aleyhimize yapılan hakem hatalarına karşı fazla tepki göstermememiz, hakemler için "insandırlar, hata yapabilirler" şeklinde düşünmemiz belli ki bazı mecralar tarafından yanlış algılanıp "emeğimizi çalma" cüretinde bulunabileceklerini düşündürdü. Güreşte dahi 2 puan olabilecek pozisyon, ne yazık ki maçın hakemi İSMAİL ERCAN tarafından görülmedi!!! Üstüne bir de futbolcumuza sarı kart gösterildi. Bariz bir şekilde maçın kaderi ile oynandı. Tüm maç boyunca aldığı ve almadığı kararlar ile belirgin bir şekilde rakip takımın 12. Adamı gibi görev yapan maçın hakeminin takdirini, onu bu maça atayanlara bırakıyor ve şunu hatırlatmak istiyoruz; Dumlupınar Türk Spor Kulübü var olduğu sürece "emek hırsızlığı"na ASLA müsade etmeyecektir...