Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası’nda, şampiyonun belirleneceği son yarış nefes kesecek



Ülkemizde en fazla seyirci kitlesine sahip olan “Drift”te sezonun son yarışı bu hafta sonu yapılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan “MOE Event Park”ta yapılacak olan yarış şampiyonluk düğümünü de çözecek. Etkinlik Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günlük bir programla yapılacak. 20 ekibin mücadele edeceği sezonun son yarışına bir de yurt dışından ekip katılacak.

Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen yarış ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, basına bilgi paylaşımında bulunuldu. Pro kategorisindeki şampiyon adaylarından Enver Haskasap ile İbrahim Yücebaş’ın yanı sıra Semi-pro kategorisindeki şampiyon adayları Sarp Toprak Ölmez ile Yaşam Karakurt ve pro kategorisinin başarılı ismi Ahmet Bağrıaçık ile yarış direktörü Canben Özpaşa’nın hazır bulunduğu toplantı, Yakın Doğu Üniversite’sinde yapıldı. Toplantı’da ilk söz alan direktör Canben Özpaşa yarışın detaylarını anlattı. Heyecan ve adrenalinin en üst noktada olacağını söyleyen Özpaşa, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ve izleyicilere unutulmaz bir gün yaşatacaklarını ifade etti.

Haskasap’tan “heyecana ortak olun” çağrısı

Oldukça kalabalık basın mensubunun takip ettiği toplantıda daha sonra söz alan ve yarışın Pro-kategorisi şampiyon adaylarından Enver Haskasap da nefes kesecek olan bir yarışa hazırlandıklarını söyledi. Son yarışta pistin yeni açıldığını ve halka katma değer sağladıklarını belirten Haskasap, bu bağlamda başta Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel ve yönetimine kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti. Ülkemizdeki drift sporunun her geçen gün geliştiğini ve sporcuların pist arayışı içerisinde olduğunu hatta pist olmayan yerlerde, bu spora özgü olmayan mekanlarda herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığının farkında olduklarını söyledi. Sporun devamlı geliştiğini ve sporcuların kendi imkanları ile bir noktaya gelmeye çalıştıklarını, drift okullarının açılmasıyla kitlenin daha da genişlediğini belirten Haskasap, yurt dışından da katılım olmasının turizme de katkı sağlanmasına neden olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda ülkeye kazandırılan pistin oldukça anlamlı olduğunu, son yarışı takip eden 6 bin beş yüz kişinin de bunun göstergesi olduğunu anlatan Haskasap, alanın isminin değiştiğini ve “MOE Event Park” olarak sadece drift sporuna özel değil, tüm branşlardaki motorsporlarının da kullanımına açıldığının müjdesini verdi. 8 bin kişilik seyirci kapasiteli Avrupa standartlarındaki pistin özelliklerini de anlatan Haskasap sezon finalinde de 9 bine yakın izleyici beklediklerini, 15 yaşına kadar giriş biletlerinin ücretsin olduğunu belirterek tüm ailelerin çocukları ile birlikte bu büyük heyecana ortak olmaları temennisinde bulundu.