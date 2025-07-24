Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, etkisini artıran sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Yüksek hava sıcaklığı ve artan nem oranlarının özellikle kalp hastaları için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Vaiz, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Dr. Vaiz, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, doğrudan güneş altında kalınmaması, bol su tüketilmesi ve hafif yiyecekler tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Serin ve gölgeli ortamlarda kalmanın hayati önem taşıdığını ifade eden Vaiz, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.