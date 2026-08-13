Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adını ve vizyonunu yaşatmak, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerin eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla her yıl verilen burslar için başvuruların 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, burslar lise öğrenimini tamamlamış veya üniversite öğrenimi devam eden öğrencilere verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için de ek olarak bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak

Burslara, KKTC Vatandaşları, başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler, maddi imkânları yetersiz öğrenciler, yurtiçi üniversitelerde okuyan öğrenciler başvurabilecek.

Burs başvuruları için gerekli belgeler; vesikalık fotoğraf (1 adet), yeni kayıtlar için lise diploması fotokopisi, eski kayıtlar için son dönemin not dökümü, anne- babanın son maaş bordroları, KKTC kimlik kartı fotokopisi, burs başvuru formu olarak açıklandı.

Burslar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirlenecek.

Burslar başvurularının 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na (Halkın Sesi Gazetesi yanı) şahsen yapılması gerekiyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için 0392 228 7181 numaralı telefon aranabilir.