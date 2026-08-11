Sağlık Bakanlığı, yaz döneminde kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında kan bağışlarının azalmasının, düzenli olarak kana ihtiyaç duyan hastaların tedavilerinde aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, başta talasemi hastaları olmak üzere, kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavilerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için kan stoklarının yeterli seviyede tutulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

-“Kan Merkezi, 08.00-19.00 saatleri arasında kan bağışlarını kabul ediyor”

Vatandaşlara kan bağışında bulunmaları yönünde çağrı yapılan açıklamada, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Merkezi’nin her gün 08.00-19.00 saatleri arasında kan bağışlarını kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 18-60 yaş arasında uygun olan tüm vatandaşlar kan bağışında bulunarak, ihtiyaç sahibi hastalara destek olmaya davet edildi.