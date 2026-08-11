“Derinsu-ABU-ARK Su Ticari İşletmesi” ortaklığında yapımı devam eden “Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım Projesi" kapsamında, Lefkoşa/Alayköy Başar Sokak’ta (Zet Karting önü boyunca) boru imalatı ve geçiş çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu kapsamda, yarından itibaren, boru geçiş işlemleri tamamlanıncaya kadar yolun bir şeridinin geçici ve kontrollü olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.



Sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli seyretmeleri istendi.