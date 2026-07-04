Akpınar, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2026–2027 akademik yılı üniversite kontenjanlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Akpınar, tüm aday öğrencilerin tercihlerini bilinçli, araştırarak, kendi yeteneklerini ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmalarını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretimde uluslararası ölçekte saygın bir eğitim destinasyonu haline geldiğini belirten Akpınar, yükseköğretimin, ekonomi, istihdam, turizm, hizmet sektörü, kültürel yaşam ve ülkenin uluslararası görünürlüğüne doğrudan katkı sağlayan stratejik bir kalkınma alanı olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile yükseköğretim alanındaki köklü iş birliğinin gelişerek devam etmesinin, ortak kalite standartlarının yükseltilmesi ve akademik iş birliklerinin çeşitlendirilmesinin de ortak gelecek açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Akpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih edecek tüm öğrencileri, güvenli, çağdaş, uluslararası ve çok kültürlü eğitim ortamında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Akpınar, şunları kaydetti:

“Hedefimiz daha fazla öğrenci ağırlamak değildir. Asıl hedefimiz daha fazla bilim üretmek, araştırma yapmak, teknoloji geliştirmek, uluslararası akademik iş birliği kurmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’in yükseköğretim, bilim ve inovasyon üssü haline getirmektir. Demokrat Parti yükseköğretimi ülkemizin kalkınmasının temel taşı olarak görmeye ve bu vizyon doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”